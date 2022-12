Jedność w polityce bezpieczeństwa, konkurencyjność, transformacja energetyczna, zielona transformacja, wartości demokratyczne i praworządność – to oficjalnie zaprezentowane priorytety półrocznej prezydencji szwedzkiej. Właściwie jest to lustrzane odbicie obszarów wskazywanych jako najistotniejsze przez ustępującą prezydencję czeską i nic dziwnego, skoro od końca ubiegłego roku to wojna w Ukrainie dyktuje dynamikę działań UE . Rolą prezydencji w tej układance jest przede wszystkim koordynacja bieżących inicjatyw, zwoływanie kolejnych spotkań gremiów ministerialnych oraz współudział w ustalaniu i realizowaniu harmonogramu prac legislacyjnych. – Prezydencja może pełnić rolę aktywną, co pokazał przykład Czech, ale w ramach obszarów, które znajdują się w horyzoncie prac instytucji europejskich. Dziś ten horyzont wyznacza prawie wyłącznie wojna – mówi nam jeden z unijnych dyplomatów.