Według informacji potwierdzonej przez hiszpańskie ministerstwo spraw wewnętrznych przesyłka była zaadresowana do znajdującego się na terenie bazy wojskowej Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej.

Kopertę zawierającą ładunek wybuchowy znaleziono wczesnym rankiem w czwartek podczas kontroli przesyłek skanerem.

Jak przekazała policja, która rozbroiła list-bombę, ładunek wybuchowy został przygotowany podobnie do dwóch innych, wykrytych w środę, które przesłano do ambasady Ukrainy w Madrycie oraz firmy zbrojeniowej Instalaza w Saragossie. Uzbrojenie wytwarzane przez tę spółkę trafia m.in. do wojsk ukraińskich.

Ładunek przesłany do ambasady wybuchł, lekko raniąc jednego z pracowników. Zawierający bombę list był adresowany do ukraińskiego ambasadora w Hiszpanii Serhija Pohorelcewa.

Bomba przesłana w liście do firmy w Saragossie została zdetonowana przez służby. Nikt nie odniósł obrażeń.

Marcin Zatyka (PAP)

