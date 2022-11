Reklama

Zełenski apeluje o jedność

„Wiemy to na pewno. I dopóki będą mieć rakiety, nie uspokoją się” – powiedział Zełenski w nagraniu, opublikowanym wieczorem w Telegramie.

„Nadchodzący tydzień może być tak samo ciężki, jak ten, który się kończy. Nasze Siły Obrony przygotowują się. Przygotowuje się całe państwo. Opracowujemy wszystkie scenariusze, w tym – z naszymi partnerami” – oznajmił Zełenski.

Zaapelował do Ukraińców o jedność i pomaganie sobie nawzajem, a także o to, by nie ignorowali alarmów lotniczych.

Jak dodał, sytuacja na froncie jest bardzo ciężka i najtrudniej jest w obwodzie donieckim, podobnie jak w minionych tygodniach.

Sztab: Rosjanie planują przemieszczenie na Ukrainę części swoich wojsk szkolonych na Białorusi

Rosjanie planują uzupełnienie swoich wojsk, operujących na okupowanych terenach Ukrainy, przez przemieszczenie części oddziałów z terytorium Białorusi – powiadamia sztab generalny ukraińskiej armii w niedzielę wieczorem.

Rosyjskie wojska mają być przerzucone, gdy „osiągną zdolności bojowe”.

W listopadzie rosyjski resort obrony oświadczył, że na terytorium tego kraju rosyjscy wojskowi odbywają „intensywne przeszkolenie bojowe”. Wcześniej białoruskie media niezależne informowały, że wojskowi z Rosji, w tym świeżo zmobilizowani, są szkoleni na białoruskich poligonach.

W komunikacie ukraińskiego sztabu podano, że na kierunkach poleskim i wołyńskim (chodzi o granicę Ukrainy i Białorusi) nie widać oznak przygotowania zgrupowania uderzeniowego.

„Białoruś w dalszym ciągu wspiera zbrojną agresję Rosji przeciwko Ukrainie, udostępnia swoje terytorium oraz przestrzeń powietrzną w celu przeprowadzenia ataków rakietowych i lotniczych”- czytamy w komunikacie.

Zaznaczono w nim również, że oddziały białoruskich sił operacji specjalnych, będące częścią Regionalnego Zgrupowania Wojsk Państwa Związkowego (Białorusi i Rosji) zostały skierowane do wzmocnienia granicy państwowej.

