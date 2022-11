Autonomiczny autobus nie przypomina zwyczajnego pojazdu komunikacji miejskiej. Ma zaokrąglone krawędzie i duże okna, dzięki czemu „wygląda bardziej jak zabawka niż przełomowy środek transportu” – ocenia AFP.

„To jest przyszłość” – powiedział tej agencji Dzeong Seong Giun, szef działu pojazdów autonomicznych w należącym do koncernu Hyundai startupie 42 Dot, który opracował nowy autobus. Jego zdaniem pojazd wygląda trochę „jak Lego”, ponieważ został złożony z elementów, co ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji.

Według firmy autobus jest w stanie poruszać się autonomicznie przy użyciu 12 kamer i sześciu czujników radarowych, które obserwują sygnalizację świetlną oraz ruch innych pojazdów i pieszych. Ze względów bezpieczeństwa jazdę nadzoruje jednak kierowca, który zgodnie z umową z władzami Seulu przejmuje kontrolę na ruchliwym odcinku trasy – podała agencja UPI.

Autonomiczne autobusy będą początkowo kursowały na mierzącej 3,4 km trasie w centrum Seulu, której pokonanie zajmuje około 20 minut. Pasażerowie mogą wsiadać i wysiadać na dwóch wyznaczonych przystankach.

„Czuję się, jakbym wskoczył do wehikułu czasu i przeniósł się do przyszłości” – powiedział AFP 68-letni Kim Ji He Ran po przejażdżce nowym autobusem.(PAP)