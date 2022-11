Dostarczane śmigłowce to Sikorsky Sea King, których do niedawna używały Królewskie Siły Powietrzne (RAF), jak również marynarka wojenna, Royal Navy. Ostatni z nich wycofano ze służby w 2018 r. Wallace nie sprecyzował, ile ich zostanie przekazane, ale według stacji BBC News chodzi o trzy sztuki.

W wydanym komunikacie poinformowano, że w związku z tym dziesięciu członków ukraińskich sił zbrojnych oraz inżynierów wojskowych przeszło w Wielkiej Brytanii sześciotygodniowy kurs, podczas którego uczyli się ich obsługi. Jak wskazano, mają być one używane przede wszystkim do zadań poszukiwawczo-ratowniczych.

Ukraina od momentu rosyjskiej napaści apeluje o przekazanie jej samolotów bojowych, ale jeśli chodzi o statki powietrzne, to do tej pory państwa zachodnie w większości ograniczają się do jednostek bezzałogowych.

Wallace poinformował także o wysłaniu na Ukrainę kolejnych 10 tys. pocisków artyleryjskich. (PAP)

