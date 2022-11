Na mistrzostwa w Katarze można patrzeć jak na szklankę. Dla jednych będzie do połowy pełna, dla innych - do połowy pusta. Nie sądzę, by ktokolwiek zaprzeczył, że Katar poczynił pewne postępy. Można powiedzieć, że z powodu mistrzostw świata migrujący pracownicy są tam teraz lepiej traktowani niż 10 lat temu. To jest z pewnością pozytywny aspekt mundialu. Zarazem nie powinniśmy zapominać, że wprowadzenie nowych przepisów to tylko pierwszy krok. Konieczne jest jeszcze ich wdrożenie. Potrzeba dużo czasu, środków i zaangażowania politycznego władz Kataru, by wszystko się powiodło. To nie jest proces, który skończy się wraz z finałem mundialu. A wiadomo, że my wrócimy z mistrzostw i już następnego dnia będziemy przejmować się czymś zupełnie innym, zapominając o sytuacji w Katarze.