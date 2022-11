Sankcje dotyczą sześciu wysokich urzędników i wojskowych odpowiedzialnych za naruszanie praw człowieka i prowadzenie działań naruszajacych pokój, a także dwóch producentów broni.

Shahed Aviation Industries produkuje m.in. drony Shahed-136 kupowane przez Rosję i wykorzystywane orzez wojska rosyjskie na Ukrainie do ataków na ludność cywilną i cywilną infrastrukturę. Druga z firm, Qods Aviation Industries, również produkuje drony wykorzystywane przez Rosję do ataków na Ukrainie oraz przez Hezbollah.

„Kanada nie będzie się wahać przed użyciem wszystkich narzędzi dyplomatycznych, jakie ma do dyspozycji, by reagować na agresję irańskiego reżimu, czy to w Iranie, czy poza jego granicami” - powiedziała cytowana w komunikacie Joly.

Ewentualne kanadyjskie aktywa objętych sankcjami firm zostaną zamrożone, a Kanadyjczycy mają zakaz przeprowadzania z nimi transakcji.

Wcześniej w tym tygodniu Kanada uznała Islamską Republikę Iranu za reżim zaangażowany w terroryzm oraz dokonujący systematycznych i poważnych naruszeń praw człowieka. Dziesiatki irańskich polityków i urzędników straciło prawo wjazdu do Kanady.