„RF (Federacja Rosyjska – red.) zabija wszędzie tam, gdzie może dotrzeć. Dzisiaj dotarła do Polski. Ten atak na bezpieczeństwo zbiorowe w regionie euroatlantyckim jest eskalacją. Zginęli ludzie. Moje kondolencje dla braci i sióstr z Polski! Ukraina zawsze z wami. Należy powstrzymać terror RF. Solidarność to nasza siła!” – napisał po polsku na Twitterze we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przed swoją rozmową telefoniczną z Andrzejem Dudą. A Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych, dodawał: „Rosja promuje obecnie teorię spiskową o tym, że na terytorium Polski rzekomo spadła rakieta ukraińskiej obrony powietrznej. To nieprawda. Nie należy pomagać rosyjskiej propagandzie ani rozpowszechniać jej przekazu”.