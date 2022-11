„Rozwiązanie kwestii Tajwanu jest sprawą Chińczyków i wewnętrzną sprawą Chin (…) ktokolwiek spróbuje oddzielić Tajwan od Chin, będzie naruszał fundamentalne interesy narodu chińskiego” – podkreślił Xi, którego wypowiedzi omówiono w komunikacie.

Chiny są oddane sprawie pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej, ale „pokój i stabilność są niemożliwe do pogodzenia z +niepodległością Tajwanu+ jak woda i ogień” – dodał chiński przywódca.

Według chińskiego komunikatu rozmowa przywódców była „szczerą, dogłębną wymianą opinii” na tematy „o strategicznym znaczeniu w relacjach Chiny-USA oraz na ważne tematy globalne i regionalne”.

Chiński przywódca ocenił, że świat jest obecnie w punkcie zwrotnym historii, a kraje muszą zarówno zmierzyć się z bezprecedensowymi wyzwaniami, jak i wykorzystać bezprecedensowe okazje. Jego zdaniem w takim kontekście należy oceniać i prowadzić relacje chińsko-amerykańskie.

„Obie strony powinny szanować się nawzajem, pokojowo ze sobą współistnieć, dążyć do wzajemnie korzystnej współpracy oraz pracować razem, by zapewnić, że chińsko-amerykańskie relacje będą się posuwały naprzód we właściwą stronę, nie tracąc kierunku ani prędkości ani tym bardziej nie kolidując ze sobą” – dodano.

Biały Dom ogłosił, że Biden poruszył z Xi temat rosyjskiej agresji na Ukrainę i „nieodpowiedzialnych gróźb użycia broni jądrowej”. Według amerykańskiego komunikatu Biden i Xi „powtórzyli swoje wspólne zdanie, że wojny jądrowej nikt nie może wygrać i nie można pozwolić, by do niej doszło, oraz podkreślili swój sprzeciw wobec użycia lub groźby użycia broni jądrowej na Ukrainie”.

W chińskim komunikacie napisano natomiast, że obaj przywódcy „wymienili opinie” na temat „kryzysu na Ukrainie i innych spraw”. Xi wyraził zaniepokojenie „obecną sytuacją na Ukrainie” i ocenił, że w wojnach i konfliktach nie ma zwycięzców. Zaznaczył jednak, że „nie ma prostego rozwiązania skomplikowanego problemu”. Ocenił również, że „należy uniknąć konfrontacji między mocarstwami”, i zapewnił, że Chiny popierają wznowienie rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją.

Według Białego Domu Biden poruszył z Xi również kwestię działań władz ChRL w Sinciangu, Tybecie i Hongkongu, a także ich „nierynkowe praktyki gospodarcze, które szkodzą amerykańskim pracownikom i rodzinom”. W chińskim komunikacie nie wspomniano o tych kwestiach.

Poniedziałkowe spotkanie Bidena i Xi było ich pierwszą rozmową twarzą w twarz od objęcia przez Bidena prezydentury. Ich spotkanie trwało ponad trzy godziny.

Z Kantonu Andrzej Borowiak (PAP)

