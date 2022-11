Sankcje nałożone na Rosję nie spowodowały zmniejszenia importu z Rosji do Belgii, a stało się wręcz odwrotnie - informuje NYT.

Unia Europejska ogłosiła już osiem pakietów sankcji, ale okazuje się, że nie mają one wpływu na rosyjski eksport. Z informacji gazety wynika, że import z Rosji wzrósł również w Holandii, Niemczech i Hiszpanii.

Belgijska agencja handlu zagranicznego pośrednio potwierdza informacje "The New York Times". Agencja porównała okres od marca do lipca br. z rokiem ubiegłym i okazało się, że rosyjski import podwoił się, z 3,3 mld euro do 6,6 mld euro - poinformował w czwartek dziennik „De Standaard”.

Andrzej Pawluszek (PAP)

