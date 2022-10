To drugi tego typu incydent w ciągu ostatnich dni w tym regionie, w którym ostatnio rośnie napięcie w związku z większą liczbą ataków ze strony Palestyńczyków i coraz częstszymi obławami izraelskich sił bezpieczeństwa - informuje agencja AP.

Kilkudziesięciu żydowskich osadników przemaszerowało przez Huwarę, w której okolicach w ostatnich tygodniach doszło do kilkunastu strzelanin z udziałem palestyńskich bojówek. W regionie znajduje się też kilka osiedli radykalnych żydowskich osadników, których mieszkańcy często zastraszają Palestyńczyków i dewastują ich mienie - zaznacza Associated Press.

Krytycy oskarżają Izrael o przymykanie oka na przemoc osadników wobec Palestyńczyków, przy jednoczesnym stosowaniu surowych środków wobec palestyńskich bojowników i demonstrantów - podkreśla agencja AP. Dodaje, że już wcześniej dochodziło do konfrontacji między żydowskimi osadnikami a izraelskimi żołnierzami, co spotkało się z potępieniem ze strony polityków, ale nie rozwiązało na trwałe problemu.

"To bardzo poważny incydent, haniebne, niegodne, przestępcze zachowanie, które musi zostać szybko ukarane" - powiedział szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela generał Awiw Kochawi. Nie jest do końca jasne, dlaczego osadnicy, którzy zaatakowali początkowo dwóch żołnierzy nie zostali natychmiast zatrzymani, tylko pozwolono im się udać do pobliskiego punktu kontrolnego, w którym zaatakowali gazem kolejnych dwóch żołnierzy - pisze agencja AP.

Od czasu wiosennej fali palestyńskich ataków na Izraelczyków, w której zginęło 19 osób, siły izraelskie przeprowadzają na Zachodnim Brzegu Jordanu nocne rajdy. Według władz Izraela służą one zapobieganiu przyszłym atakom i niszczeniu infrastruktury ugrupowań terrorystycznych. Palestyńczycy postrzegają je jako sposób na pogłębienie izraelskiej okupacji - pisze Associated Press.

W izraelskich operacjach w 2022 roku zginęło już ponad 120 Palestyńczyków, najwięcej od 2015 roku. Według władz Izraela większość zabitych stanowili bojownicy, ale ginęli również postronni cywile oraz młodzi ludzie protestujący przeciwko rajdom sił izraelskich i ich współpracy z palestyńskimi siłami bezpieczeństwa. (PAP)adj/ ap/