Ogłoszony 23 września przez ministra finansów Kwasiego Kwartenga plan zmian w gospodarce przewidywał m.in. obniżkę podatków korporacyjnych i dochodowych opiewającą na ponad 45 mld funtów. I to przy 10-proc. inflacji. Zamiast entuzjazmu rynków finansowych pomysł wywołał panikę. Pozbycie się ministra ma być dowodem na odwrót. Zastąpi go Jeremy Hunt, minister w rządach Davida Camerona i Theresy May. Pełnił on wówczas funkcję szefa dyplomacji. Podczas partyjnej rywalizacji o stanowisko szefa rządu wspierał on otwarcie głównego rywala Truss – Rishiego Sunaka. Według Bloomberga pozycja Hunta będzie wyjątkowo mocna, bo Truss nie może sobie pozwolić na jego stratę, wbijając tym samym kolejny gwóźdź do trumny.