Zakaz sprzedawania odbiorcom w Państwie Środka wysokowydajnych półprzewodników, zwykle przeznaczonych do zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją i w superkomputerach, zaczął obowiązywać w Stanach Zjednoczonych o północy we wtorek. Amerykańska administracja uzasadnia to obawą, że takie zaawansowane układy scalone mogą być wykorzystywane przez Chiny do celów wojskowych. W tle jest też konkurencja między oboma państwami na polu nowych technologii.