Zgodnie z danymi z 97,6 proc. komisji wyborczych w pierwszej turze niedzielnych wyborów prezydenckich Van der Bellen uzyskał 54,9 proc. głosów, jego rywal ze skrajnie prawicowej Wolnościowej Partii Austrii Walter Rosenkranz – 18,9 proc. głosów. Na dalszych miejscach znaleźli się: niezależny kandydat Tassilo Wallentin (ok. 8,3 proc.), przedstawiciel Partii Piwa Dominik Wlazny (ok. 8,2 proc.) oraz kandydat niezależny Gerald Grosz (ok. 6 proc.).