Polska opowiada się za pełnym pociągnięciem Rosji do odpowiedzialności i zapłacenia przez nią odszkodowania za zniszczenia spowodowane jej agresją na Ukrainę - powiedział w czwartek szef MSZ Zbigniew Rau na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rau dodał, że Polska wspiera inicjatywę Ukrainy, by stworzyć specjalny trybunał do osądzenia rosyjskich zbrodni.

W swoim wystąpieniu polski minister oskarżył Rosję o złamanie "najbardziej fundamentalnych zasad naszego porządku międzynarodowego" oraz systematyczne popełnianie zbrodni przez jej żołnierzy. "Niezdolna do złamania wojskowego oporu Ukrainy, Rosja przyjęła terror przeciwko cywilom jako podstawową taktykę swojej wojny. Każdy dzień przynosi nowe dowody i świadectwa o rosyjskich zbrodniach popełnianych na okupowanych terytoriach" - mówił Rau, dodając, że odkryte masowe mogiły w Iziumie mogą stać się "kolejnym symbolem rosyjskich barbarzyńskich metod". "Na tym mrocznym tle, Polska opowiada się za pełną odpowiedzialnością (Rosji) za wszystkie zbrodnie i za odszkodowaniem za wyrządzone szkody" - powiedział Rau podczas debaty na Radzie Bezpieczeństwa. Dodał też, że świat powinien poważnie rozważyć zgłoszoną w środę przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego propozycję stworzenia specjalnego trybunału międzynarodowego do osądzenia rosyjskich zbrodni popełnionych przeciwko Ukrainie oraz mechanizmu do wypłacenia odszkodowań za poniesione straty. "Chcę ponownie potwierdzić solidarność Polski z narodem Ukrainy, który pokazał niezwykłą odwagę, zdecydowanie i odporność. Oni stanęli w obronie niepodległości swojego kraju z męstwem i determinacją. Teraz przyszła nasza kolej, by stanąć w obronie zasad, które nas wszystkich chronią" - zakończył minister. Z Nowego Jorku Oskar Górzyński (PAP) Prokurator MTK: Echa Norymbergi powinny dziś zostać usłyszane Mamy powody by sądzić, że na Ukrainie doszło do zbrodni wojennych - powiedział główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Khan podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat Ukrainy. Jak dodał, jego zespół wkrótce zacznie badać doniesienia o zbrodniach na wschodzie Ukrainy. "Byłem na Ukrainie trzykrotnie i widziałem ogromną skalę destrukcji i cierpień. To wzmacnia moją determinację i moje przekonanie, że istnieją powody, by sądzić, że popełnione zostały zbrodnie będące pod jurysdykcją trybunału" - powiedział Khan podczas debaty Rady Bezpieczeństwa z udziałem m.in. szefa MSZ Zbigniewa Raua, sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena i szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella. "Jeśli mogę być bezpośredni: kiedy pojechałem do Buczy i poszedłem za kościół św. Andrzeja, ciała, które widziałem, nie były fałszywe" - powiedział Khan, czyniąc aluzję do rosyjskiej dezinformacji na temat zbrodni w Buczy. Khan zapowiedział, że w najbliższych dniach zespół śledczych MTK odwiedzi wschód Ukrainy, by badać doniesienia o tamtejszych zbrodniach. "Echa Norymbergi powinny dziś zostać usłyszane" - dodał.