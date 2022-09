Zmarły w kwietniu 2021 roku książę Filip pochowany został w królewskiej krypcie w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze, ale jego ciało zostanie teraz przeniesione do znajdującej się tam kaplicy Jerzego VI.

Tam pochowani zostali rodzice zmarłej w czwartek monarchini - król Jerzy VI oraz królowa matka Elżbieta Bowes-Lyon.

Data pogrzebu Elżbiety II najprawdopodobniej zostanie ogłoszona jeszcze w piątek, najprawdopodobniej odbędzie się on 17 lub 18 września. Książę Filip, który był małżonkiem Elżbiety II przez 73 lata, zmarł na dwa miesiące przed swoimi setnymi urodzinami.

Cała instrukcja dotycząca pogrzebu królowej nosi nazwę London Bridge i dotyczy wydarzeń bezpośrednio po śmierci. Spring Tide to kryptonim działań dotyczących etapu wstępowania księcia Karola na tron. Plany rozpisano na 10 dni.

Jak będzie wyglądał dzień pogrzebu?

W dniu pogrzebu królowej Elżbiety II nie będą funkcjonowały w Wielkiej Brytanii banki, natomiast większość firm i sklepów, które pozostaną otwarte, planuje pracę w ograniczonym wymiarze godzin; odwołane zostaną wydarzenia sportowe, zmieniono ramówki programów telewizyjnych - informuje w piątek dziennik "Mirror".

Według gazety pogrzeb monarchini odbędzie się w poniedziałek, 19 września.

Pracodawcy nie będą mieli obowiązku, by udzielić swoim pracownikom urlopu w dniu pogrzebu, lecz większość przedsiębiorstw prawdopodobnie i tak zdecyduje się na taki krok w związku z żałobą narodową. Londyńska giełda pozostanie zamknięta co najmniej w dniu pogrzebu królowej i prawdopodobnie przez kilka dni po uroczystościach, co może kosztować brytyjską gospodarkę miliardy funtów - czytamy na łamach dziennika.

Władze nie przewidują zamykania szkół. Decyzja w sprawie działalności pubów, podobnie jak m.in. sklepów, należy do właścicieli lokali. Powiadomiono również, że teatry nie będą odwoływać zaplanowanych przedstawień, ale podczas występów zostanie przyciemnione oświetlenie, a pamięć Elżbiety II zostanie uczczona minutą ciszy. Odgrywany będzie hymn państwowy, a widzowie otrzymają możliwość wpisania się do ksiąg kondolencyjnych.

Prawdopodobnie wszystkie wydarzenia sportowe, w tym mecze piłki nożnej i krykieta, odbędą się w innych terminach.

Wprowadzone zmiany zostały przewidziane wcześniej w ramach tzw. operacji London Bridge, czyli harmonogramu działań na wypadek śmierci monarchini.

Żałoba w rodzinie potrwa siedem dni

Żałoba w brytyjskiej rodzinie królewskiej w związku ze śmiercią królowej Elżbiety II będzie obowiązywała do siódmego dnia po jej pogrzebie - poinformował w piątek rano Pałac Buckingham.

"W związku ze śmiercią Jej Królewskiej Mości, życzeniem Jego Królewskiej Mości jest, aby okres królewskiej żałoby był przestrzegany od teraz do siedmiu dni po pogrzebie Królowej" - przekazał w oświadczeniu Pałac Buckingham.

Królewska żałoba będzie obowiązywała członków rodziny królewskiej, pracowników dworu królewskiego i przedstawicieli dworu pełniących oficjalne obowiązki, wraz z oddziałami zaangażowanymi w obowiązki ceremonialne. Jest ona dłuższa niż żałoba narodowa, która jak się oczekuje będzie trwała do następnego dnia po pogrzebie.

Jak przekazano, rezydencje królewskie będą zamknięte do czasu zakończenia pogrzebu królowej. Nie będzie w nich ksiąg kondolencyjnych, wpisów można dokonywać jedynie w wirtualnej księdze, która jest dostępna na stronie internetowej rodziny królewskiej.