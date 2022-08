Nad Libią krąży widmo eskalacji konfliktu zbrojnego. W starciach w stołecznym Trypolisie zginęły w weekend 32 osoby, a ponad 150 zostało rannych. To najpoważniejsze walki od ponad dwóch lat. Starcia toczyły się między grupami zbrojnymi lojalnymi wobec premiera Abd al-Hamida ad-Dubajby a milicjami, które wspierają konkurencyjną administrację Fathiego Baszaghi. Podjęta w weekend przez Baszaghę próba przejęcia władzy w Trypolisie była drugą od maja, kiedy to wkroczył na kilka godzin do stolicy. Niepowodzenie w obaleniu ad-Dubajby pokazuje, że rząd w Trypolisie wciąż może liczyć na koalicję wojskową zdolną do zwalczania swoich wrogów.