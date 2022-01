Kontrowersje budzi też przeforsowana przez parlament ordynacja. Przewodniczący obradującej na wschodzie kraju Izby Reprezentantów Akila Salih ogłosił jej uchwalenie bez uprzedniej debaty nad treścią, a nawet bez zaprezentowania parlamentarzystom ostatecznego kształtu przepisów . Krytycy twierdzą, że faworyzują one Haftara. Jest to jednak trudne do stwierdzenia, gdyż treść ordynacji nie została opublikowana. Prowadzenie kampanii było również utrudnione z powodu manifestacji lokalnych bojówek, do których doszło w tygodniu przedwyborczym. 21 grudnia blokowały one drogi dojazdowe do Trypolisu. Tego rodzaju incydenty uniemożliwiły kandydatom swobodne przemieszczanie się po kraju i organizację spotkań z wyborcami.