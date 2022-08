Inne organizacje, jak międzynarodowa sieć zajmujących się rozwojem organizacji charytatywnych Bond, wskazują, że zamiast podatku rządy mogłyby rozważyć wprowadzenie limitów cenowych lub ściślejszych regulacji handlu towarami. W tym tygodniu na taki ruch zdecydowała się francuska sieć supermarketów Carrefour, zamrażając ceny 100 produktów codziennego użytku – od sardynek w puszce po ryż i płyn do mycia naczyń – do 30 listopada br. Posunięcie to jest następstwem nacisków ze strony rządu prezydenta Emmanuela Macrona, by biznes zrobił więcej w celu ograniczenia rosnących cen. W maju podobną decyzję podjął Leclerc, inny francuski koncern spożywczy. Dane opublikowane w tym miesiącu wskazują, że inflacja we Francji wzrosła w lipcu do 6,8 proc. To najwyższy wynik od czasu, kiedy Paryż zaczął na początku lat 90. stosować metodologię Unii Europejskiej do obliczania tych danych.