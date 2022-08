Krótko po lądowaniu w Hostomlu z Białorusi pod Kijów rusza wielki konwój wojskowy. Zatrzymuje się na przedpolach stolicy. I tam utyka. Żołnierze nie mają latryn. Wypróżniają się w krzakach. Nie ma pryszniców, regularnych dostaw paliwa i żywności. Po Kijowie krąży żart, że Władimir Putin kazał łapać ukraińskie koktajle Mołotowa i przelewać z nich paliwo do czołgów. Świat przygląda się temu z niedowierzaniem. Sami Ukraińcy nie bardzo wierzą w to, co widzą. Później jest tylko gorzej. Rosjanie na przełomie marca i kwietnia wycofują się spod Kijowa, pod koniec kwietnia zostają wyparci spod Charkowa, potem tracą Wyspę Wężową i tym samym kontrolę nad wodami wokół niej, zasobnymi w gaz i ropę. Trzymają Chersoń, w którym nie są w stanie przeprowadzić referendum „niepodległościowego”. Równają z ziemią Mariupol i przejeżdżają walcem artyleryjskim przez obwód ługański i część donieckiego. Jedyne, co im wychodzi, to masowy ostrzał i powolne powiększanie terytorium separatystycznych parapaństw. Nie ma planu, co z tym zrobić dalej ani jak to wykorzystać, poza tym, że jest to jakaś forma wprowadzania komórek nowotworowych na Ukrainę.