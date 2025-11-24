Ze swojego stanowiska wycofał się, gdy ok. 100 republikanów w Izbie Reprezentantów szykowało się do zignorowania jego sprzeciwu i wsparcia działań demokratów na rzecz ujawnienia akt zmarłego przestępcy. Wśród nich znalazły się ważne postaci prezydenckiego ruchu MAGA: Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert oraz Nancy Mace. Greene, dotychczas uważana za sojuszniczkę Trumpa, podczas konferencji prasowej z ofiarami Epsteina stwierdziła, że afera „rozdarła MAGA na strzępy”. W odpowiedzi na jej krytykę Trump nazwał ją „zdrajczynią”.

Zazwyczaj publiczny atak prezydenta uciszyłby sprzeciw, zwłaszcza w przypadku polityk ubiegającej się o reelekcję. Jednak Greene postanowiła się nie hamować: „Nazwano mnie zdrajczynią za to, że stanęłam po stronie tych kobiet i odmówiłam usunięcia mojego nazwiska z wniosku o przymusowe skierowanie ustawy do głosowania”. Tym bardziej że również republikańscy wyborcy w przeważającej większości opowiadali się za ujawnieniem informacji w sprawie Epsteina. Sondaż przeprowadzony na zlecenie NPR pod koniec września – kiedy Trump sprzeciwiał się takiemu posunięciu – wskazywał, że 67 proc. zarejestrowanych republikańskich wyborców popierało upublicznienie wszystkich akt przy zachowaniu anonimowości ofiar. Kolejne 18 proc. opowiadało się za ujawnieniem części akt z podobnym zabezpieczeniem danych.