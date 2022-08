Dzięki rosyjskim turystom kwitnie turecka branża turystyczna. Gdy Europa debatuje, czy nie zakazać wydawania Rosjanom wiz turystycznych, Turcja zwiększa liczbę czarterów znad Wołgi. Zgodnie z danymi tamtejszego ministerstwa kultury i turystyki w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku nad Bosforem wypoczywało prawie 2,2 mln Rosjan, co oznacza wzrost o 41,5 proc. rok do roku. Wszystko to jest możliwe, bo Turcja jako jedyny członek NATO nie wprowadziła do tej pory poważnych sankcji na Rosję. Według władz w Ankarze taka decyzja byłaby zbyt bolesna dla pogrążonej w kryzysie gospodarki, a także niszcząca dla dwustronnych związków gospodarczych. W 2021 r. Rosja pokrywała prawie połowę tureckiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Pomaga też budować pierwszą elektrownię jądrową w Akkuyu.