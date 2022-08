– Jeśli będą w nas bić, otrzymają potężną odpowiedź. Chcę powiedzieć, że z każdym dniem – myślę, że widzicie to w przestrzeni informacyjnej – ta odpowiedź będzie coraz silniejsza – mówił wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski. Portal Yahoo! News podał w niedzielę, że Amerykanie mogli po cichu przekazać Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu, zdolne do rażenia celów oddalonych o 300 km. Jak sugeruje Yahoo! News, rakiety typu ATACMS mogły zostać wykorzystane do niedawnego ataku na bazę lotnictwa w krymskiej Nowofedoriwce. Jake Sullivan, doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych Joego Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego, mówił w lipcu, że tego typu sprzęt nie zostanie wysłany z obawy przed eskalacją napięcia w relacjach z Rosją.