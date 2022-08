Czysto technicznie jest to legalne. W tureckich portach te statki zwykle nawet się nie zatrzymują. Mają prawo do poruszania się po wodach morskich na podstawie standardowych zasad wolności żeglugi. Jeśli Turcja nie jest w stanie wojny albo nie zadeklarowała jakiegoś innego ważnego powodu, nic nie stoi na przeszkodzie, by dalej pływały. To jedna strona medalu. A tak naprawdę sam ciągle zadaję sobie pytanie, jak to jest możliwe. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Turcja jasno opowiada się po stronie Ukrainy i przy woli politycznej mogłaby te transporty zboża zakłócić. Ale biznes jest kontynuowany. Część tych towarów trafia nawet do Turcji, co jest jeszcze bardziej nie do przyjęcia. Można takie zachowania wytłumaczyć jedynie sytuacją gospodarczą, która jest u nas tragiczna. Zboże nabywają podmioty prywatne, a rząd ze względu na kryzys przymyka na to oko. Niekoniecznie zachęca do takich posunięć, ale nie robi też nic, by je powstrzymać.