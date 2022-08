Rzeczywiście w państwach Europy Północnej była debata; decyzja o przyznaniu nam statusu kandydata była związana także ze spełnieniem kryteriów politycznych. Pewne państwa zgłaszały uwagi i propozycje, jakie kroki powinny być wykonane. Znalazły one wyraz w rekomendacjach. Co do pytania o stacje telewizyjne, europejskie instytucje zauważyły, że Ukraina charakteryzuje się wysokim poziomem pluralizmu i wolności mediów. Decyzja dotycząca ograniczenia nadawania nie była wymierzona w konkretne kanały. W pierwsze dni wojny Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RNBO) zgodnie z ustawą o stanie wojennym podjęła decyzję o zjednoczonej polityce informacyjnej. Są kanały, z którymi nie ma porozumienia co do ich obecności w przestrzeni informacyjnej, ale żaden z nich, choć nie wykonał decyzji RNBO, nie został pozbawiony licencji ani prawa na nadawanie. To nie jest kwestia związana z rządami prawa.