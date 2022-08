Lider trzeciej siły w parlamencie – Ogólnogreckiego Ruchu Socjalistycznego i europoseł Nikos Andrulakis miał być inwigilowany w czasie wyborów na szefa ugrupowania. Choć na początku rząd Kiriakosa Mitsotakisa stanowczo zaprzeczał, jakoby miał zakupić i wykorzystywać Predatora, to w miniony piątek doszło do dwóch dymisji: sekretarza generalnego rządu, głównego doradcy i bratanka szefa rządu Grigorisa Dimitriadisa i szefa greckiej Narodowej Służby Wywiadu Panagiotisa Kontoleona. Choć ten ostatni został oskarżony o nieprawidłowe działania, to obaj oficjalnie sami podali się do dymisji.