Duda: Ten sposób myślenia o ojczyźnie przekłada się także i na obecne czasy

Prezydent Andrzej Duda podziękował powstańcom warszawskim "za to, że są". "Każdemu z powstańców, któremu dziś, przed momentem, miałem zaszczyt wręczyć odznaczenia państwowe powiedziałem, że ta służba dla Rzeczypospolitej trwa tutaj, w tym momencie. Przez państwa obecność ta służba dla Rzeczypospolitej jest realizowana, dlatego, że państwo służycie dzisiaj Rzeczypospolitej samym tym, że jesteście, bo jesteście wielkim świadectwem postawy, jaką człowiek, jaką obywatel, jaką człowiek młody powinien mieć dla swojej Ojczyzny, wobec swojej Ojczyzny i wobec swoich rodaków" - wskazał prezydent.

Ocenił, że "każda forma służby w Powstaniu Warszawskim była nieoceniona i była jednakowo ważna". "Ta walka z karabinem w dłoni na linii, przenoszenie meldunków, poczty powstańczej, służba w szpitalu, każda forma była służbą dla Rzeczypospolitej" - zaznaczył.

"Także poprzez waszą postawę mogła powstać w latach 80. Solidarność, której przecież nie stworzyła żadna władza, która była ruchem społecznym, oddolnym. Ten sposób myślenia o ojczyźnie, o ważnych dla niej sprawach przekłada się także i na obecne czasy. Mylę o tej postawie, jaką przyjęliśmy jako społeczeństwo, po prostu jako Polacy, wobec wojny, która zaczęła się za naszą granicą na Ukrainie w wyniku rosyjskiej napaści" – kontynuował prezydent.

"Dziękuję wam za to, że przekazaliście tę wrażliwość tak, że my nie opuszczamy dzisiaj (Ukrainy – PAP), mimo że nie mamy sojuszu podpisanego na papierze, mimo że nie zobowiązywaliśmy się do tego, że będziemy bronić. Mimo że nie zobowiązywaliśmy się nigdzie formalnie do tego, że będziemy pomagać jako państwo, jako naród, jako społeczeństwo, że będziemy wspierać często ponad nasze siły i możliwości. Dziękuję wam za to, bo nie oblicza się tego w kategoriach opłacalności" – zaznaczył.

Trzaskowski: Bez was nie bylibyśmy bezpieczni

"Czasami te wielkie słowa, jak +danina krwi+ są wielką abstrakcją. W dzisiejszych czasach, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, okazuje się, że to nie jest abstrakcja, okazuje się, jak te wartości są istotne" – powiedział prezydent Warszawy.

"Uświadamiamy sobie ponad wszelką wątpliwość, że musimy wam podziękować za to, że jesteśmy dzisiaj bezpieczni" – powiedział prezydent stolicy. "Bez was, bez doświadczenia Powstania Warszawskiego, być może bezpieczni byśmy nie byli" – dodał.

Podkreślił, że powstanie pokazało, że jesteśmy przywiązani do demokracji, do wolności, "że Polska jest immanentną częścią Zachodu".

"Ten wasz akt udowodnił wtedy całemu światu, że nie damy się spacyfikować, nie pozwolimy na to, żeby nasza ojczyzna była zawłaszczona" – mówił.

Zwrócił uwagę, że bez tego doświadczenia powstańczego dużo trudniej byłoby nam na drodze do niepodległości, do NATO, do Unii Europejskiej. "A bez tego nie byłoby naszego bezpieczeństwa" – wskazał.

Trzaskowski powiedział, że dlatego obecne obrazy z Ukrainy chwytają nas mocno za serce, bo pamiętamy, co to znaczy, kiedy szaleniec próbuje skazać miasto na zagładę.

Prezydent Duda wręczył odznaczenia państwowe

Prezydent Duda podczas uroczystości wręczył odznaczenia państwowe powstańcom warszawskim, pracownikom Muzeum Powstania Warszawskiego, a także osobom zaangażowanym w popularyzowanie wiedzy o Powstaniu Warszawskim.

Pośmiertnie za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Eugeniusz Stasiecki "Piotr", "Poleski", "Piotr Pomian", szef Głównej Kwatery Szarych Szeregów "Pasieki" zastępca naczelnika Szarych Szeregów, poległ 16 sierpnia.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie odznaczony został także Stanisław Leopold "Rafał", "Leon", dowódca 1. kompanii w batalionie "Parasol", członek Rady Programowej Szarych Szeregów, poległ 25 sierpnia.

Wśród odznaczonych Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski znaleźli się m.in. Danuta Dworakowska-Jędrzejczak "Lena" sanitariuszka, ranna w powstaniu; Mieczysław Buczkowski "Buk", młodszy lekarz w szpitalu przy ul. Krasińskiego 31; Stefania Dembowska "Stefa", łączniczka i sanitariuszka w Wojskowej Służbie Ochrony Powstania, Helena Majkowska "Ela", łączniczka i sanitariuszka w Wojskowej Służbie Kobiet na Mokotowie.

Prezydent uhonorował także osoby za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, w tym m.in. Marka Burzyńskiego, inicjatora zorganizowania galerii obrazów o tematyce partyzanckiej, współpracownika środowiska "Grupy Kampinos"; Grzegorza Jasińskiego, wykładowcę Wojskowej Akademii Technicznej, członka komitetu redakcyjnego edycji źródeł do Powstania Warszawskiego; Dariusza Łuczyńskiego, przewodnika w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Pełna lista odznaczonych znajduje się na stronie prezydenta.