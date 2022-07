Johnson swoim poparciem okazywanym nam w ciągu trzech lat rządów pomógł Ukrainie, by ta znajdowała się w centrum uwagi. Pomógł politykom uświadomić sobie, na ile ważne jest wspieranie Ukrainy w odpieraniu rosyjskiej agresji. Fala masowej sympatii dla niego wzrosła na dobre po wizycie w Kijowie 1 lutego, na trzy tygodnie przed rozpoczęciem inwazji (Johnson był też nad Dnieprem 9 kwietnia i 17 czerwca, już po rozpoczęciu inwazji - red.). Stąd te wszystkie pozytywne karykatury, murale z jego wizerunkiem, croissanty nazywane jego imieniem itd. Johnson jest barwnym, zdecydowanym, nieprzewidywalnym politykiem z wielką charyzmą. Do tego warto powiedzieć o naturalnej sympatii Ukraińców do Wielkiej Brytanii jako do kraju, zainteresowaniu dworem królewskim. Ukraińcy dostrzegli w Johnsonie polityka zdolnego do szybkiego podejmowania decyzji.