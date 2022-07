Jestem smutny, że muszę zrezygnować z najlepszej pracy na świecie - mówił w czwartek przed swoim biurem na Downing Street ustępujący szef brytyjskiego rządu. Johnson formalnie zrezygnował z kierowania Partią Konserwatywną, ale do czasu wyłonienia jego następcy na tym stanowisku pozostanie premierem. Proces wyboru nowego przywódcy torysów może potrwać około dwóch miesięcy, co oznacza, że do jesieni Johnson wciąż będzie stał na czele rządu. Dokładny harmonogram tej procedury - jak zapowiedział - zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu.