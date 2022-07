Kreml rusyfikuje marionetkowe administracje parapaństw Zagłębia Donieckiego. Kolejne stanowiska ministerialne samozwańczych republik są obsadzane przez urzędników z Rosji. I choć Moskwa w przededniu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę uznała niepodległość Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych (DRL/ŁRL), nikt już nie udaje, że są one oddzielnymi bytami. Odpowiedzialność za odbudowę i rozwój poszczególnych miast i rejonów okupowanego Donbasu biorą na siebie rosyjskie regiony. To najpewniej wstęp do formalnej aneksji ukraińskich obwodów przez Rosję.