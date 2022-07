"Na całej planecie nie ma człowieka o lepszych kwalifikacjach niż gen. Cavoli, żeby objąć to stanowisko" - powiedział w przemówieniu pożegnalnym Wolters, pełniący swoją funkcję od 2019 roku. Obecny podczas ceremonii sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podziękował odchodzącemu dowódcy za służbę.

Reklama

"Twoje bezinteresowne poświęcenie dla Sojuszu pomogło nam przejść przez trudne chwile. Powodując, że kryzys Covid nie przerodził się w kryzys bezpieczeństwa. (...) Zareagowałeś szybko i zdecydowanie na inwazję rosyjską na Ukrainę. (...) Dzięki tobie każdy natowski dowódca i żołnierz wie dokładnie, co ma robić i wie, w jaki sposób przyczynia się do naszej wolności i bezpieczeństwa. Na tym polega dowodzenie" - podkreślił Stoltenberg.

Zwracając się do Cavolego, stwierdził, że przejmuje on dowodzenie w chwili, gdy nasila się na świecie "rywalizacja strategiczną, a do Europy wróciła brutalna wojna". Wyraził jednocześnie przekonanie, że generał US Army, mając do dyspozycji zespół Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił Europy (SHAPE), będzie skutecznie mierzył się z nadchodzącymi wyzwaniami i szansami.

Reklama

Do tej pory Christopher Cavoli był dowódcą generalnym armii Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce.

Artur Ciechanowicz (PAP)