Choć NASDAQ i S&P 500 dawno mają już za sobą pandemiczne załamanie, to USA nadal boleśnie odczuwają skutki COVID-19. Ta dramatyczna różnica w zachowaniu indeksów giełdowych oraz realnej gospodarki prowokuje do zadania pytania: w jakim stopniu rynek akcji odzwierciedla stan amerykańskiej ekonomii i czy pozostaje aktualne słynne zdanie wypowiedziane w 1953 r. przez Charlesa Erwina Wilsona, prezesa General Motors, wówczas firmy o największej kapitalizacji rynkowej: „Co dobre dla GM, to dobre dla Ameryki”.

Tylko jak oszacować reprezentatywność kondycji firm dla ekonomii kraju? Z problemem zmierzyli się Frederik P. Schlingemann (Uniwersytet Pittsburski) i René M. Stulz (Uniwersytet Stanu Ohio). Autorzy badania uznali, że wiarygodnym wyznacznikiem stanu gospodarki jest zatrudnienie. Dane na jego temat są dokładne, nie zależą od zasad rachunkowości i są gromadzone przez odpowiednią agencję rządową. Wynika z nich, że odsetek zatrudnionych w firmach notowanych na giełdzie spada od lat 70. i jest obecnie najniższy od początku badanego okresu. O ile w 1973 r. wynosił ok. 41 proc., dziś – 29 proc. Autorzy tworzą więc miarę niereprezentatywności, by uchwycić to, w jakim stopniu wskaźniki kapitalizacji rynkowej odzwierciedlają wkład firm w zatrudnienie. Dla każdego przedsiębiorstwa mierzą wartość bezwzględną różnicy między udziałem w kapitalizacji rynkowej rynku akcji a udziałem w zatrudnienie (mierzonym jako zatrudnienie w firmie podzielone przez zatrudnienie wszystkich firm giełdowych). Tak zdefiniowana miara niereprezentatywności przyjmuje kształt litery W, z najniższymi wartościami w latach 80. i 90. XX w. i najwyższymi w latach 70., na przełomie wieków i w niedalekiej przeszłości. Giełda jest bardziej niereprezentatywna na końcu okresu próby niż kiedykolwiek, za wyjątkiem roku 2000.