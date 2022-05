Rada Europejska wprowadziła restrykcje wobec RT i Sputnika ze skutkiem natychmiastowym na początku marca, niedługo po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, stwierdzając, że są one „narzędziem relacjonowania i wspierania agresji wojskowej wobec Ukrainy oraz destabilizowania krajów sąsiadujących”. Zawieszenie działalności nadawczej ma obowiązywać „do czasu, aż ustanie agresja wobec Ukrainy, a Federacja Rosyjska i związane z nią media przestaną prowadzić działania dezinformacyjne i manipulacyjne”. – Nie możemy pozwolić piewcom Kremla na toksyczne kłamstwa uzasadniające wojnę Putina lub na zapoczątkowanie podziałów w Unii – argumentowała wtedy przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To jedyny przypadek takich sankcji wobec mediów w UE

– Jedynym usprawiedliwieniem tego zakazu jest tocząca się wojna – uważa Juliusz Braun, członek Rady Mediów Narodowych i były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. – To, że w Polsce przed 24 lutego była RT i kto chciał, mógł ją oglądać, było – moim zdaniem – w porządku. W tym momencie już nie jest. Toczy się wojna i zakaz nadawania programów RT i Sputnika to dopuszczalne ograniczenie – mówi. – Natomiast trzeba bardzo uważać, żeby nie posunąć się za daleko, by to się nie stało precedensem do ograniczania mediów. Nie można przyjmować zasady, że instytucja, którą znamy z szerzenia dezinformacji, może zostać na stałe wykluczona z obiegu medialnego. Na kłamstwa trzeba odpowiadać, prostować je, ale nie można arbitralną decyzją uznać, że ktoś kłamie, i odebrać mu głos na zawsze – uważa Braun.