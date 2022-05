Reklama

"Przejęcie całej Ukrainy przez Rosję wydaje się dziś bardziej odległe, niż na początku wojny. Bardziej niż kiedykolwiek Ukraina podkreśla swoją europejską przyszłość" - powiedział Scholz w przemówieniu na zakończenie dorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii.

Zaznaczył także, że "brutalność rosyjskiej wojny" zbliżyła naród ukraiński bardziej niż kiedykolwiek wcześniej i skłoniła dwa kraje nordyckie do zbliżenia się do NATO. "Szwecja i Finlandia, dwaj bliscy przyjaciele i partnerzy, chcą dołączyć do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Serdecznie zapraszamy" - powiedział Scholz, cytowany przez agencję dpa.

Zdaniem kanclerza Putin nie docenił również jedności i siły, z jaką grupa najbardziej uprzemysłowionych krajów G7, NATO i UE zareagowały na jego agresję. Putin chce powrócić do porządku świata, w którym najsilniejsi dyktują, co jest słuszne - powiedział Scholz. "Jest to próba cofnięcia nas bombami do czasów, kiedy wojna była powszechnym środkiem politycznym" - podkreślił. (PAP)

