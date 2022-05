Reklama

"Przedyskutowałam z kardynałem Parolinem zagadnienia dotyczące przymusowej deportacji do Rosji 1,3 mln Ukraińców, w tym 230 tys. dzieci. Poprosiłam watykańskiego sekretarza stanu, by - korzystając ze swojego autorytetu - skłonił władze Rosji do przekazania Ukrainie, Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża listy naszych wywiezionych obywateli" - relacjonowała Denisowa na Telegramie.

Rzeczniczka praw człowieka poprosiła również Parolina, by Watykan zwrócił się do misji dyplomatycznych państw sąsiadujących z Rosją (akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej - PAP) w sprawie okazania przez te kraje Ukraińcom pomocy konsularnej, umożliwiającej im opuszczenie Rosji.

"Stolica Apostolska jest przerażona rosyjskimi zbrodniami na Ukrainie i uważa je za ludobójstwo. Kardynał zapewnił mnie, że Watykan podejmie wszelkie możliwe kroki, by wesprzeć Ukrainę i jej wysiłki na rzecz pokoju" - dodała Denisowa.

Poinformowała też, że zaprosiła papieża Franciszka i kardynała Parolina do złożenia wizyty na Ukrainie. (PAP)