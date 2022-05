Na ten moment jesteśmy na etapie wycieku, nie wiadomo, czy celowego, czy nie. Do zmian w prawie dojdzie dopiero w przypadku opublikowania orzeczenia SN, a to może potrwać kilka miesięcy. Do tego czasu sędziowie mogą też zmienić zdanie. Zwolennicy szerokiego dostępu do aborcji w USA jednak już teraz podejmują działania wyprzedzające. To najważniejsze, na poziomie federalnym w parlamencie, okazało się w ubiegłym tygodniu nieskuteczne. Senat USA odrzucił forsowaną przez demokratów ustawę zatwierdzającą prawo do wykonania aborcji na terenie całego kraju. Po wycieku nie próżnują też politycy na poziomie stanowym. Po stronie demokratów – jak gubernator Kalifornii Gavin Newsom – deklarują zmiany stanowych praw w celu utrzymania szerokiego dostępu do aborcji, niezależnie od decyzji na szczeblu federalnym. Po stronie republikanów – jak gubernator Oklahomy Kevin Sitt – zaprowadzają prawo ograniczające do niej dostęp.