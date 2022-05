– Odrzucenie Rosjan do granic na 23 lutego byłoby na dziś wojennym zwycięstwem Ukrainy – mówił Wołodymyr Zełenski na początku kwietnia w rozmowie z ukraińskimi mediami. Choć zaraz podkreślił, że nie oznacza to, by Kijów miał uznać Krym czy Donbas za tereny nieukraińskie. – Po pierwsze, nie utracić suwerenności. Po drugie, bardzo chcę, byśmy nie utracili setek tysięcy ludzi. Po trzecie, nie może być żadnych rozmów o tym, że damy możliwość nazwania Krymu czyimś terytorium. To wyłącznie ukraińskie terytorium – tłumaczył. W tamtym momencie Ukraina właśnie wygrała bitwę pod Kijowem, zmuszając do odwrotu Rosjan z trzech obwodów, ale wciąż oczekiwała na decydującą, jak uważano, bitwę o Donbas. Na razie jej rezultat jest niejednoznaczny – agresor osiąga sukcesy w obwodzie ługańskim, ale jest skutecznie kontratakowany pod Charkowem.