Dzisiaj trudno sobie wyobrazić 9 maja w Rosji bez monumentalnej defilady wojskowej. Paradoksalnie w czasach radzieckich obchody Dnia Zwycięstwa były znacznie skromniejsze niż w putinowskiej Rosji, a przez pierwsze 20 lat po wojnie rocznica kapitulacji Niemiec nie była nawet dniem wolnym od pracy.

Tym razem oczekiwanie na poniedziałkową paradę na placu Czerwonym ma dodatkowy kontekst: wielu obserwatorów spodziewa się przełomowych deklaracji Władimira Putina dotyczących wojny z Ukrainą.

Putinowski rozmach

„W ramach uczczenia zwycięskiego zakończenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej ludu radzieckiego przeciwko niemiecko-faszystowskim najeźdźcom i osiągniętych historycznych sukcesów Armii Czerwonej, których ukoronowaniem było pełne rozgromienie hitlerowskich Niemiec, które ogłosiły bezwarunkową kapitulację, ustalić, że 9 maja stanowi dzień ogólnoludowych obchodów – ŚWIĘTO ZWYCIĘSTWA. 9 maja uznać za dzień nieroboczy” – głosił dekret prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 8 maja 1945 r. Nazajutrz nie było defilady, a kulminacją obchodów była gigantyczna salwa honorowa, być może największa w historii ludzkości. W sumie tysiące sztuk różnego rodzaju broni oddały po 20 strzałów w powietrze. Moskwianie latami wspominali tę świąteczną kanonadę.

W tamtych czasach – i przez kolejne dekady – parady wojsk kojarzyły się z zupełnie innymi datami: Świętem Pracy 1 maja i rocznicą wybuchu rewolucji październikowej 7 listopada. Jednak Stalin uznał, że z okazji pokonania Niemiec warto zorganizować rekordowo wielką defiladę. Padło na 24 czerwca 1945 r. Przed przyjmującym paradę marszałkiem Gieorgijem Żukowem przemaszerowało 35,3 tys. żołnierzy i przejechało 1850 pojazdów pod dowództwem innego marszałka, Konstantina Rokossowskiego. Żukow twierdził potem, że pierwotnie defiladę miał przyjmować Stalin, ale nie zdołał na ostatnią chwilę nauczyć się jazdy konnej, a w trakcie przygotowań miał wręcz spaść z grzbietu zwierzęcia.

Parada na 9 maja miała być jednorazowym wydarzeniem. W 1946 r. żołnierskie buty miarowo dudniły na bruku placu Czerwonego tradycyjnie 1 maja i 7 listopada oraz – tu nowość – 8 września z okazji Dnia Czołgisty. W 1948 r. Dzień Zwycięstwa przestał być dniem wolnym od pracy. Są różne wersje, dlaczego zrezygnowano z obchodów; najpewniej radzieckie władze nie chciały prowokować pytań, czy w obliczu ośmiocyfrowej liczby ofiar aby na pewno jest co radośnie świętować. 9 maja zaczął być ponownie drukowany na czerwono w radzieckich kalendarzach dopiero w 1965 r., w czasach Leonida Breżniewa. Wtedy też Moskwa zdecydowała się przeprowadzić drugą defiladę zwycięstwa, by godnie upamiętnić 20-lecie „pobiedy”. Po odwilży z czasów Nikity Chruszczowa Breżniew chętniej nawiązywał do czasów stalinizmu i nadał ton heroizacji wysiłku wojennego ZSRR z czasów II wojny światowej.

W kolejnych dekadach defilady na 9 maja były atrybutem okrągłych jubileuszów – 30-, 40-, 45- i 50-lecia zwycięstwa. W 1995 r. przeprowadzono aż dwie parady – jedną na placu Czerwonym z udziałem maszerujących żołnierzy i drugą z udziałem sprzętu wojskowego na Pokłonnej Górze. Od tego czasu jednak paradę zaczęto organizować co roku. Stopniowo, zwłaszcza odkąd prezydentem Rosji został Putin, zaczęła ona obrastać w kolejne rytuały. W 2000 r. po raz ostatni przed władcami z Kremla przemaszerowali weterani wojny. W 2005 r. Moskwa zaprosiła światowych przywódców – przed mauzoleum Lenina stawili się m.in. prezydenci Chin Hu Jintao, Francji Jacques Chirac i Stanów Zjednoczonych George W. Bush, kanclerz Niemiec Gerhard Schröder i premier Włoch Silvio Berlusconi, a także posadzony w dalszym rzędzie prezydent Aleksander Kwaśniewski.

W połowie pierwszej dekady XXI w. odświeżono stosowaną w czasach carskich czarno-żółtą wstążkę Świętego Jerzego, która zaczęła wypierać symbolikę komunistyczną. W kolejnych latach miała ona stać się symbolem rosyjskiego imperializmu. W wielu krajach jej eksponowanie zostało zakazane – ostatnio, już po inwazji na Ukrainę, zdecydowała się na to Mołdawia. W 2008 r. na defiladę wrócił ciężki sprzęt wojskowy, w tym lotnictwo . Cztery lata później w Tomsku stworzono Nieśmiertelny pułk – potomkowie żołnierzy Armii Czerwonej niosą w zwartym szyku portrety przodków. Akcja, pierwotnie wymyślona przez lokalnych dziennikarzy jako reakcja na coraz mniejszą liczbę wciąż żywych weteranów, szybko została włączona do oficjalnego rytuału obchodów Dnia Zwycięstwa. W 2015 r. portret własnego ojca, również Władimira, niósł w jednym z takich przemarszów Władimir Putin.

Im bardziej Rosja się zbroiła i im bardziej agresywnie traktowała sąsiadów, tym chętniej chwaliła się na paradach najnowszymi zdobyczami wojskowej techniki i tym mniej chętnie odwiedzały ją głowy państw. W 2021 r. do Moskwy przyleciał tylko Emomali Rahmon z Tadżykistanu – wyraźna oznaka szacunku dla rosyjskich władz, biorąc pod uwagę, że w 2005 r., czyli trzy lata przed rosyjską agresją na Gruzję, na 70-lecie zwycięstwa do rosyjskiej stolicy przybyły głowy 53 państw. W efekcie, by uniknąć kompromitującego wyliczania przywódców, którzy zbojkotowali obchody, w tym roku Kreml zdecydował się nikogo nie zapraszać. Gdyby nie to, mogłoby się okazać, że na trybunie honorowej obok Putina stoją wyłącznie marionetki z Cchinwali, Doniecka czy Ługańska – krótko mówiąc z utrzymywanych na rosyjskich bagnetach parapaństw. A starzejący się dyktator mało czego boi się bardziej niż ośmieszenia.

Co z wojną w Ukrainie

Tym razem najważniejsze pytanie, jakie stawia sobie świat przed 9 maja, nie dotyczy jednak tego, jakimi prototypami broni pochwali się Rosja. Znając zamiłowanie Kremla do symboli, wszyscy spodziewają się przełomu w kontekście wojny z Ukrainą. W zgodnej opinii wielu obserwatorów Kreml chce osiągnąć jakiś sukces polityczny przed 9 maja. Być może stąd rozpoczęty 3 maja szturm mariupolskiego Azowstalu – ostatniego bastionu obrony miasta, czy nasilone tego samego dnia ostrzały rakietowe infrastruktury kolejowej Ukrainy. Z wypowiedzi rosyjskich wojskowych i polityków wynika, że celem minimum jest opanowanie całego obszaru obwodów donieckiego i ługańskiego, a celem maksimum, przynajmniej na razie, odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego, do czego trzeba by jeszcze opanować rozległe obszary obwodów mikołajowskiego i odeskiego. Żaden z tych planów nie wygląda na realny do zrealizowania do poniedziałku.

Dlatego wielu polityków spodziewa się innych nowości. Papież Franciszek powiedział w rozmowie z „Corriere della Sera”, że Putin oświadczył premierowi Węgier Viktorowi Orbánowi, iż 9 maja ma zamiar zakończyć wojnę. Teoretycznie byłoby możliwe, że po wzięciu Mariupola Putin ogłasza zawieszenie broni, by osłabić parcie Zachodu na poszerzanie sankcji i postawić Ukrainę w pozycji państwa, które wbrew pokojowym obietnicom Moskwy zamierza kontynuować wojnę. W praktyce to mało prawdopodobne, bo nic nie wskazuje na to, aby Kreml szykował się do wstrzymania działań wojennych. Wręcz przeciwnie. Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace przewiduje, że Putin wykorzysta 9 maja do ogłoszenia wojny przeciwko Ukrainie bądź „światowemu nazizmowi”, co pozwoli mu na przeprowadzenie oficjalnej mobilizacji i rzucenie na front znacznie większej liczby żołnierzy. Według innych wersji mogłoby temu towarzyszyć wykorzystanie broni masowego rażenia.