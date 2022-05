– Do Kijowa na razie nie pojadę. Wysłałem tam kardynałów Michaela Czernego i Konrada Krajewskiego, ale czuję, że nie muszę tam jechać. Najpierw powinienem pojechać do Moskwy, spotkać się z Putinem – mówił papież. Pochodzący z Argentyny hierarcha zrelacjonował też swoją rozmowę z patriarchą Cyrylem, zwierzchnikiem wspierającej Kreml Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. – Przez pierwsze 20 min czytał mi z kartki wszystkie usprawiedliwienia dla wojny. Posłuchałem i powiedziałem: nic z tego nie rozumiem. Bracie, nie jesteśmy urzędnikami, nie możemy mówić językiem polityki , ale językiem Jezusa – opisywał. W Ukrainie dominuje żal do papieża, że nie określa wprost Rosji mianem agresora. W silnych w Galicji środowiskach grekokatolickich pojawiają się nawet głosy, że należy rozważyć zerwanie unii z Rzymem i przyłączenie do utworzonej w 2018 r. Prawosławnej Cerkwi Ukrainy. Z drugiej strony watykańska dyplomacja wskazuje, że ostrożność jest związana z pokojowymi wysiłkami Stolicy Apostolskiej. Papież bezskutecznie prosił Kreml o zgodę na wysłanie do Mariupola statku dla ewakuacji cywilów.