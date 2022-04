Reklama

"Na kierunku słobodzkim (charkowskim) w rejonie kupiańskim gromadzona jest broń i sprzęt wojskowy. Rosyjscy okupanci nadal częściowo blokują miasto Charków, próbując zadawać straty jednostkom naszych wojsk i krytycznej infrastrukturze. Następuje intensyfikacja działań ofensywnych i szturmowych rosyjskich jednostek w rejonie miejscowości Paszkowe, Dowheńke i Wełyka Komyszuwacha. Działania podjęte przez wroga nie powiodły się; poniósł on straty i został zmuszony do odwrotu na wcześniej zajęte pozycje" - czytamy w komunikacie.

Reklama

"Na kierunku donieckim i taurydzkim nieprzyjaciel buduje swój system dowodzenia i kontroli oraz obronę powietrzną. Prowadzi ostrzał pozycji naszych żołnierzy z moździerzy, artylerii i granatników na całej linii kontaktu. Na kierunku Siewierodoniecka wróg próbował przeprowadzić działania szturmowe w kierunku miejscowości Łyman i Jackiwka, ale bezskutecznie. Okupanci rosyjscy ustanowili kontrolę nad częścią wsi Zariczne. Wróg próbował zdobyć przyczółek w zachodniej, północno-zachodniej i wschodniej części Rubiżnego, ale nie udało mu się to. Zaczął posuwać się w stronę osad Orichowe i Nyżne" - poinformowało ukraińskie dowództwo.

Na kierunku Mariupola nadal prowadzili ostrzał i atakowali w rejonie kombinatu metalurgicznego Azowstal.

"Na kierunku wołyńskim i poleskim wróg nie prowadził aktywnych działań" - przekazał sztab.

https://tinyurl.com/5f3xbc57

Cztery osoby zginęły w obwodzie charkowskim

Cztery osoby zginęły, a 11 odniosło w niedzielę obrażenia na skutek ostrzałów przez siły rosyjskie różnych miejscowości w obwodzie charkowskim – poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow w telewizji.

Syniehubow oświadczył, że siły rosyjskie kontynuują ostrzały miast obwodu: Czuhujewa, Ołeksijiwki, Sałtiwki i Zołocziwa.

Jak dodał, w Wołczańsku okupanci wywieźli wyposażenie jednej z fabryk do Rosji, a w jej pomieszczeniach zaimprowizowali więzienie, gdzie torturowani są ludzie. „Zmuszają do współpracy i wstępowania do sił zbrojnych” Rosji – oznajmił. https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU

Wcześniej policja obwodu charkowskiego podała, że w ostrzale Czuhujewa obrażenia odniosły 3 osoby.

(PAP)