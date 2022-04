Jednak przy tak kształtujących się opiniach nie zaskakuje to, że w nabierającej rozpędu kampanii przed wyborami republikanie zwiększają presję na demokratach, zarzucając im zbyt nieśmiałą i nieskuteczną ich zdaniem politykę. – Gdybyśmy wcześniej przenosili broń do Ukrainy, tak by Ukraińcy mogli się bronić, to uratowałoby to tysiące ludzkich istnień, a Władimir Putin prawdopodobnie podjąłby decyzję o niewchodzeniu – mówił w niedzielę w Fox News Kevin McCarthy, lider republikanów w Izbie Reprezentantów. Wzorem innych jego kolegów z partyjnych ław skrytykował administrację za odrzucenie propozycji Warszawy dotyczącej przeniesienia polskich myśliwców MiG-29 do amerykańskiej bazy lotniczej w Niemczech, a następnie do Ukrainy. Oprócz zarzutów o powolny i niewystarczający transfer broni wielu republikanów ma za złe pozostającemu od ubiegłorocznego wyjścia z Afganistanu w sondażowym dołku Bidenowi używanie „defensywnego języka”, w tym wykluczenie utworzenia nad Ukrainą strefy zakazu lotów , chociażby punktowej.