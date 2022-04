Latem 2014 r. Ukraińcom udało się zepchnąć oddziały separatystyczne, wspierane z Rosji na poziomie dowodzenia i dostaw broni, do kilku kotłów, co sprawiło, że likwidacja buntu stała się kwestią czasu. 24 sierpnia jednak interweniowały rosyjskie siły zbrojne i sytuacja się odwróciła. Niedoświadczona armia ukraińska zaczęła tracić pozycje, a część oddziałów została zmasakrowana pod Iłowajskiem, co zmusiło rząd do zgody na rokowania rozejmowe, zakończone zawarciem we wrześniu porozumień mińskich. W styczniu 2015 r. doszło do kolejnej eskalacji, w wyniku której Rosjanie wyparli obrońców z ruin donieckiego lotniska i zamknęli oddziały ukraińskie w kolejnym kotle, tym razem pod Debalcewem. Kolejne porozumienia mińskie zawarto w lutym.