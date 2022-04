Programy wyborcze Emmanuela Macrona i Marine Le Pen pokrywają się wyłącznie w kilku aspektach. Kandydatka Zjednoczenia Narodowego postawiła sobie za cel dotarcie do wyborców z klasy robotniczej. Proponuje obniżenie podatku VAT na energię z 20 proc. do 5,5 proc. Chce także obniżyć podatki dla młodych Francuzów, by zachęcić ich do pozostania w kraju, zapewnić większe wsparcie samotnym matkom, znieść podatek od spadku dla biedniejszych oraz nałożyć nową daninę na sektor finansowy.

Macron przekonuje, że jego reelekcja zapewni ciągłość i stabilność przywództwa w czasie trwających kryzysów, począwszy od gwałtownie rosnącej inflacji poprzez pandemię koronawirusa, a na wojnie w Ukrainie kończąc. Prezydent zapowiada powołanie tysięcy nowych policjantów i sędziów oraz podniesienie wieku emerytalnego z 62 do 65 lat. To kwestia, która najbardziej dzieli oboje kandydatów. Le Pen postuluje bowiem wprowadzenie minimalnego wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla osób, które były aktywne zawodowo przed 20. rokiem życia i pracowały co najmniej 40 lat.

Podwyższenie wieku emerytalnego nie jest popularnym rozwiązaniem wśród wyborców. Dlatego w ostatnim tygodniu kampanii Macron zaczął brać pod uwagę wprowadzenie modyfikacji do swojego planu i podniesienie wieku emerytalnego do 64 lat. Urzędujący prezydent proponuje przy tym podniesienie minimalnej stawki emerytur. To ukłon w stronę wyborców lewicowych, których chce do siebie przekonać także zwiększeniem zatrudnienia w systemie ochrony zdrowia czy uznaniem za priorytet równouprawnienia płci oraz walki z molestowaniem w szkołach. Do głównego nurtu planuje wprowadzić indeks równości zawodowej, przewidujący kary finansowe dla firm, które nie zdecydowały się na odpowiednie rozwiązania w tej sferze.

Le Pen nie wypowiadała się podczas kampanii o prawach kobiet . Zwróciła za to uwagę na bezpieczniejszy temat przemocy domowej. Polityczka opowiada się za szybszym stawianiem przed sądem byłych małżonków stosujących przemoc, podczas gdy ustępujący prezydent chce stworzyć rejestr sprawców przemocy domowej. Le Pen także ma chrapkę na lewicowych wyborców. Dla obu kandydatów kluczowi będą wyborcy skrajnie lewicowego Jeana-Luca Mélenchona. „Ani Emmanuel Macron, ani Marine Le Pen nie są w stanie sprostać zadaniu” - pisał Mélenchon. „Są jednak między nimi pewne różnice. Le Pen dodaje niebezpieczny element wykluczenia etnicznego i religijnego do projektu szkód społecznych, który dzieli z Macronem” - przekonywał.

Prawdopodobnie najwięcej podobieństw między Macronem a Le Pen można zauważyć w polityce migracyjnej. Oboje zgadzają się w kwestii ograniczenia prawa do azylu. Urzędujący prezydent proponuje ułatwienia w deportacji osób, którym go odmówiono, a jego kontrkandydatka chce, by wnioski o azyl składano najpierw w ambasadach francuskich za granicą. Oboje opowiadają się też za zaostrzeniem dostępu do obywatelstwa. Macron planuje uzależnić jego przyznawanie od znajomości języka francuskiego, podczas gdy Le Pen chce znieść prawo ziemi oraz automatyczne nabywanie obywatelstwa przez małżeństwo. Zamierza również wprowadzić zmiany w konstytucji, by uwzględnić okoliczności, które prowadziłyby do jego pozbawienia.