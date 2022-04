Zełenski: Najeźdźcy rozpoczęli bitwę o Donbas, do której od dawna się przygotowywali

Zełenski: Najeźdźcy rozpoczęli bitwę o Donbas, do której od dawna się przygotowywali

„Można teraz stwierdzić, że wojska rosyjskie rozpoczęły bitwę o Donbas, do której przygotowywały się od dawna. Bardzo duża część całej armii rosyjskiej jest teraz skupiona na tej ofensywie. Bez względu na to, ilu rosyjskich żołnierzy zostanie tam zawiezionych, będziemy walczyć. Będziemy się bronić. Zrobimy to codziennie. Nie oddamy niczego co ukraińskie, a cudzego nie potrzebujemy - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zauważył, że na wschodzie i południu państwa ukraińskiego najeźdźcy ostatnio próbują zaatakować nieco bardziej racjonalnie niż wcześniej. Zełenski powiedział, że naciskają, szukając słabego miejsca w obronie kraju, aby uderzyć tam głównymi siłami.

„Podobno rosyjscy generałowie, przyzwyczajeni do nie liczenia się ze stratami , stracili już tak wielu rosyjskich żołnierzy, że nawet oni muszą być bardziej ostrożni, bo nie mają już kim atakować. Nie liczcie jednak, że to im pomoże, to tylko kwestia czasu - kiedy całe terytorium naszego państwa zostanie wyzwolone "- powiedział Zełenski.

Prezydent wyraził wdzięczność wszystkim ukraińskim żołnierzom, wszystkim bohaterskim miastom, które trzymają się i bronią losu całego państwa, powstrzymując siły najeźdźców. „Rubiżne, Popasna, Zołote, Łysyczańsk, Siewierodonieck, Kramatorsk i wszystkie inne, które są z Ukrainą przez te wszystkie lata i na zawsze” – dodał prezydent.

Szef kancelarii Zełenskiego: Rozpoczęła się druga faza wojny, powstrzymamy tę ofensywę

Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego powiedział w poniedziałek, że "rozpoczęła się druga faza wojny", odniósł się w ten sposób do nowych ataków Rosji na wschodzie Ukrainy.

"Wiara w naszą armię jest bardzo silna" - napisał Jermak w komunikatorze Telegram, zapewniając Ukraińców, że siły ukraińskie są w stanie powstrzymać nową rosyjską ofensywę.

W Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy

"Uwaga! W Kijowie ogłoszono alarm powietrzny! Prosimy wszystkich o pilne śledzenie poleceń udania się do schronów wydawanych przez obronę cywilną!"

Stany Zjednoczone rozpoczną szkolenie ukraińskich artylerzystów

Wojsko amerykańskie przewiduje, że w najbliższych dniach rozpocznie szkolenie ukraińskiej armii w obsłudze haubic - podała agencja informacyjna Reutera, powołując się na wysokiego rangą urzędnika departamentu obrony USA. Poinformował on także, że szkolenia będą odbywać się poza granicami Ukrainy.

Eksplozje w Mikołajewie

W Mikołajewie w nocy zagrzmiało kilka eksplozji, brak informacji o ofiarach powiedział w nocy z poniedziałku na wtorek mer miasta Ołeksandr Senkiewicz.

Dopiero docierają do nas informacje o przyczynach eksplozji napisał mer na Facebooku, rano przekażę operatywną informację, dodał.

Ukrinform przekazuje wcześniejszą relację mera o ataku w poniedziałek po południu, gdy wojska rosyjskie wystrzeliły rakiety na trzy domy. Dwóch z nich nie można już odbudować. Jedna firma użyteczności publicznej pomoże w naprawie trzeciego.

To cud, że nikt z ich mieszkańców nie został nawet ranny, wielu z nich wcześniej opuściło miasto,komuś udało się schować w korytarzach lub łazienkach, powiedział mer.