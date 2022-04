W Europie potencjalny sukces Le Pen porównywany jest do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Biorąc pod uwagę wojnę w Ukrainie i związki Le Pen z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, konsekwencje przeprowadzki prawicowej kandydatki do Pałacu Elizejskiego mogłyby okazać się jednak znacznie poważniejsze. Gdyby wycofała się z nakładania sankcji na Rosję, wymierzyłaby cios zjednoczonemu światu Zachodu. – Czy chcemy umrzeć? Z ekonomicznego punktu widzenia zginęlibyśmy – tłumaczyła zapytana o to, czy Francja powinna zrezygnować z importu ropy i gazu z Rosji. – Jeśli (Le Pen – red.) stanie na czele rządu, niezwykle trudno będzie utrzymać względną jedność, jaką do tej pory wykazywała się wspólnota transatlantycka w sprawie wojny w Ukrainie – mówiła w rozmowie z „Politico” dyrektor programu Transatlantic Defense and Security w Center for European Policy Analysis Lauren Speranza.