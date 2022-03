Reklama

"Wiem z moich rozmów, które przeprowadziłem w Warszawie przez te ostatnie dwa dni, że w przyszłym tygodniu będzie ogłoszony kompleksowy program pomocy humanitarnej ONZ dla Polski, dla krajów przyjmujących uchodźców. On się dziś domyka, (...) prowadzimy ostatnie rozmowy na ten temat" - powiedział Szczerski w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Jak podkreślił, będzie to strukturalny, całościowy pakiet pomocy, także ze strony struktur agencji ONZ dla Polski i innych krajów przyjmujących uchodźców.

Odnosząc się do kwestii przyjmowania przez Polskę uchodźców z Ukrainy, Szczerski podkreślił, że "nigdy za wiele podziękowań dla Polaków, za to, co pokazują dziś, te gesty solidarności, nigdy za wiele podziękowań także dla polskiego rządu, dla polskich samorządów, za to wszystko, jak my sobie radzimy sobie z tym kryzysem".

"Rzeczywiście mamy gigantyczną katastrofę humanitarną, która nie przerodziła się w kryzys w Polsce właśnie dlatego, że - od rządu po zwykłych obywateli - zachowujemy się tu niezwykle odpowiedzialnie, niezwykle solidarnie" - wskazywał.

Polski ambasador przy ONZ podkreślił, że "to bardzo wielki i ważny kapitał, który my budujemy naszą postawą, także na przyszłość".

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,237 mln osób - poinformowała w piątek Straż Graniczna. (PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka