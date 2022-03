Papież Franciszek zadzwonił do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - poinformował we wtorek na Twitterze ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz. Jak napisał, Zełenski powiedział papieżowi, że jest on "najbardziej oczekiwanym gościem" na Ukrainie.

Ambasador Jurasz podkreślił w tweecie: "Nowy widoczny gest poparcia dla Ukrainy ze strony papieża Franciszka. Przed kilkoma minutami Ojciec Święty zadzwonił do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i przeprowadził z nim bardzo obiecującą rozmowę". Reklama "Papież powiedział: Watykan modli się i robi wszystko, co możliwe na rzecz zakończenia wojny". Jak dodał ukraiński dyplomata, Zełenski "powtórzył, że Jego Świątobliwość jest najbardziej oczekiwanym gościem na Ukrainie". (PAP)