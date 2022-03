Pod gruzami zbombardowanego budynku znaleziono pięć ciał

Pod gruzami zbombardowanego budynku znaleziono pięć ciał

Pod gruzami zbombardowanego budynku w miejscowości Słobożanske w obwodzie charkowskim znaleziono ciała pięciu osób, w tym dwojga dzieci - podała w sobotę ukraińska państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Na budynek mieszkalny w miejscowości Słobożanske spadła bomba nocą z 9 na 10 marca.

Szef władz obwodu charkowskiego, cytowany przez BBC, poinformował, że 11 marca Rosjanie ostrzelali mieszkalne osiedla w Charkowie 89 razy.

Ponad 7000 osób ewakuowanych w piątek z oblężonych ukraińskich miast

W sumie 7144 osoby zostały ewakuowane z czterech oblężonych ukraińskich miast i wsi w piątek, donosi Reuters powołując się na telewizyjne przemówienie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Zełenski zarzucił Rosji, że nie pozwala mieszkańcom opuścić oblężonego miasta Mariupol i dodał, że Ukraina spróbuje ponownie dostarczyć tam żywność i leki w sobotę.

"Rosyjskie wojska nie wpuściły naszej pomocy do miasta i nadal torturują naszych ludzi, naszych mieszkańców Mariupola. Jutro spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze raz wyślemy żywność, wodę i lekarstwa dla naszego miasta" - zapewnił Zełenski.

Pomimo tego, że rosyjscy najeźdźcy zakłócili pracę większości korytarzy humanitarnych "udało się uratować 7144 osoby[ z Enerhodara, Buczy, Hostomela i wsi Kozarowyczi - Ukrinform] I to jest 7144 powodów, żeby jutro i pojutrze spróbować zorganizować ewakuację Ukraińców z oblężonych miast. My to zrobimy. Zrobimy wszystko, aby do ukraińskich miast dotarła pomoc humanitarna" - dodał prezydent Ukrainy.

Wokół stolicy Ukrainy, Kijowa, trwa rosyjskie natarcie od północnej granicy miasta, od rejonu wsi Zazymia i od rejonu Wiszenki na południu. Ofensywa odniosła częściowe sukcesy - poinformował w sobotę w nocy ukraiński sztab generalny.

Rosyjska ofensywa pod Kijowem "częściowo" skuteczna

Wokół stolicy Ukrainy, Kijowa, trwa rosyjskie natarcie od północnej granicy miasta, od rejonu wsi Zazymia i od rejonu Wiszenki na południu. Ofensywa odniosła częściowe sukcesy - poinformował w sobotę w nocy ukraiński sztab generalny.

Próbując zablokować miasto Czernihów, położone około 140 km na północny wschód od Kijowa, wojska rosyjskie usiłowały zająć oddalone o kilkanaście kilometrów wsie Mychajło-Kozyubińske i Szestowica.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski powiedział w piątek, że w wyniku ostrzału Czernihowa uszkodzone zostały miejskie wodociągi. W rezultacie miasto, w którym żyje prawie 280 tys. ludzi, pozostaje bez wody.

W raporcie ukraińskiego sztabu podano również, że rosyjskie bombowce strategiczne zrzuciły bomby w miastach Łuck, Dnipro i Iwano-Frankowsk.

Łuck i Iwano-Frankowsk leżą na północ i na południe od Lwowa, niedaleko granicy z Polską.

Syreny przeciwlotnicze słyszalne na większości terytorium Ukrainy

W sobotę wczesnym rankiem w większości ukraińskich miast rozległy się syreny przeciwlotnicze, wzywające ludzi do szukania schronienia, podały lokalne media cytowane przez agencje Reutera.

Syreny były słyszalne w stolicy kraju Kijowie, Lwowie, Odessie, Charkowie, Czerkasach, a także w obwodzie sumskim na północnym wschodzie kraju.

Na zdjęciach satelitarnych dostarczonych przez amerykańską Maxar Technologies widoczne było, jak wojska rosyjskie przegrupowują się w piątek do ewentualnego ataku na Kijów, prowadząc ostrzał artyleryjski w miarę zbliżania się do stolicy.

70 proc. obwodu ługańskiego pod okupacją

Obecnie pod okupacją jest już 70 proc. terytorium obwodu ługańskiego w Donbasie na wschodzie Ukrainy - przekazał szef władz tego regionu Serhij Hajdaj. Wśród cywilów są dziesiątki zabitych i dziesiątki rannych - poinformował.

Hajdaj przekazał, że na nowych terytoriach okupowanych przez Rosję trwają represje, protesty są rozganiane wystrzałami. Rosjanie zaczynają włączać tam już rosyjską telewizję. Na kontrolowanym terenie Rosja już szerzy propagandę i fake newsy - alarmował.

Jak ocenił, sytuacja jest ciężka, a ostrzały trwają wszędzie: rejon Hirske, Popasna, Lisiczańsk, Siewierodonieck, Rubiżne, Kreminna. "Całe terytorium, które jest pod kontrolą Ukrainy, jest ostrzeliwane. Wśród cywilów są dziesiątki zabitych i dziesiątki rannych" - napisał.

Rosjanie ostrzeliwują całą infrastrukturę, szkoły, szpitale, przedszkola, wodociągi, gazociągi, sieci energetyczne - wymieniał.

Nie dają możliwości napraw, nie umożliwiają otwarcia korytarzy humanitarnych - dodał. Są problemy z humanitarnymi transportami.

Działa łączność mobilna, ale z dużymi problemami - przekazał Hajdaj.

Na części obwodu donieckiego separatyści proklamowali w 2014 samozwańczą tzw. Ługańską Republikę Ludową.

Informacje o wybuchach w wielu miastach

Z ukraińskich miast Dniepr, Mikołajów, Kropywnycki, Wasylków spływają informację o słyszanych eksplozjach - podała w sobotę rano ukraińska redakcja BBC.

Władze Dniepru przekazały, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż w mieście zadziałała ukraińska obrona przeciwlotnicza. Nie ma rannych ani zabitych.

W sobotę rano syreny przeciwlotnicze zawyły w wielu obwodach kraju.