- To jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że jeśli Ukraina padnie, to wojska rosyjskie znajdą się przy granicach państw członkowskich NATO. Będziecie się mierzyli z tym samym problemem, co my - powiedział premier Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Agencji Reutera opublikowanym we wtorek wieczorem

Zełenski zaapelował w czasie wywiadu, że społeczność międzynarodowa powinna zrobić jeszcze więcej, w tym ustanowić strefę zakazu lotów nad jego ojczyzną.

NATO nie rozważa tej opcji, ponieważ, aby ją egzekwować potrzebna byłaby bezpośrednia konfrontacja z lotnictwem rosyjskim. "Tu nie chodzi o to, by wciągnąć kraje NATO w tę wojnę. Prawda jest taka, że każdy został w nią wciągnięty i z całą pewnością nie przez Ukrainę, tylko Rosję, która rozpętała wojnę na wielką skalę" - podkreślił prezydent Ukrainy.

Dodał, że prezydent USA Joe Biden osobiście przekazał mu, że "to nie jest moment na wprowadzenie tego rodzaju środka".

Zełenski oświadczył, że jeśli państwa partnerskie nie są gotowe na to, by Ukraina stała się częścią NATO, "ponieważ Rosja tego nie chce", to powinny wypracować "wspólne gwarancje bezpieczeństwa" dla Ukrainy. "Oznaczać to będzie, że mamy integralność terytorialną, nasze granice są chronione, mamy specjalne stosunki ze wszystkimi naszymi sąsiadami, jesteśmy całkowicie bezpieczni, a państwa zapewniające nam bezpieczeństwo robią to legalnie" - wyjaśnił.

"Mamy czego bronić - naszego prawa do życia. Co oni (Rosjanie - red.) tutaj robią? Nie rozumieją naszych ludzi, naszego kraju, naszej filozofii... Nie mają pojęcia o niczym, zostali tu wysłani tylko po to, by zabijać i umierać. Jesteśmy silniejsi na naszej własnej ziemi i będziemy jeszcze silniejsi" - zaznaczy

Brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało we wtorek o nałożeniu pierwszych sankcji na obywateli i podmioty z Białorusi w związku rolą tego kraju w rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Sankcjami objęci zostali szef białoruskiego sztabu generalnego i jednocześnie pierwszy wiceminister obrony gen. dywizji Wiktar Gulewicz, oraz trzech innych wiceministrów obrony, również w stopniu generałów dywizji - Andrej Burdyko, Siarhiej Simonenko i Andrej Żuk. Nie będą oni mogli podróżować do Wielkiej Brytanii, a ich aktywa znajdujące się w tym kraju zostaną zamrożone. Sankcje w postaci zamrożenia aktywów nałożono także na dwa przedsiębiorstwa - 5588ARP, które zajmuje się naprawą samolotów wojskowych oraz Integral, producenta wojskowych półprzewodników.

Trwają przygotowania do wyjazdu byłych holenderskich komandosów na Ukrainę. Jak informuje informuje dziennik „De Telegraaf” co najmniej setka byłych żołnierzy chce wyjechać na Ukrainę i walczyć z Rosją. Dotyczy to głównie byłych holenderskich komandosów, którzy służyli podczas misji w byłej Jugosławii.

Dobranoc Europo; kiedy śpisz, mali Ukraińcy strzegą twoich snów, stając się żywymi tarczami dla Unii Europejskiej przed rosyjską inwazją - napisano we wtorek wieczorem na twitterowym profilu ukraińskiej Rady Najwyższej (parlamentu).

Wiadomość ukraińskiego parlamentu opatrzono zdjęciami ukraińskich dzieci kryjących się w schronach przed rosyjskimi atakami, a także najmłodszych ofiar rosyjskiej agresji.

Właściciele Facebooka i Instagrama oraz Google'a i YouTube'a ogłosili we wtorek zablokowanie dostępu do rosyjskich mediów państwowych. Działania wymierzone m.in. w Russia Today i Sputnika zapowiedziały także Apple, Microsoft, Twitter oraz TikTok - donoszą amerykańskie agencje prasowe.

Andrzej Duda rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. "Jestem po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Sytuacja jest bardzo trudna. Giną ludzie, zwykli cywile w Charkowie, Kijowie, Żytomierzu i dziesiątkach, setkach miast i miejscowości. Ale Ci co żyją walczą i nie tracą ducha! Kto może niech pomaga! Każdy gest się liczy. My działamy" - napisał we wtorek wieczorem na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

"Bomby spadły właśnie na znajdujący się obok szpitala budynek mieszkalny, który został doszczętnie zniszczony. Eksplozja wybiła wszystkie okna i wyważyła wszystkie drzwi szpitala" - powiedział w środę w nocy burmistrz Żytomierza Serhij Suchomlyn, cytowany przez agencję Ukrinform.

Rano znamy już liczbę ofiar. „Na razie zginęły cztery osoby, w tym dziecko” – oznajmił Heraszczenko. Jego zdaniem pocisk miał w zamierzeniu uderzyć w pobliską bazę 95. brygady lotniczej w Żytomierzu. Według ukraińskiej służby ds. sytuacji nadzwyczajnych uszkodzonych zostało 10 budynków mieszkalnych i miejski szpital.

Rosjanie wprowadzili już na Ukrainę ponad 80 proc. skoncentrowanego wcześniej wzdłuż granic kraju potencjału wojskowego i przygotowują się do ataku na Kijów oraz Charków - poinformowała w środę agencja Ukrinform, powołując się na źródła w Pentagonie.

W Chersoniu na południu Ukrainy przed budynkiem Obwodowej Administracji Państwowej stoi rosyjski sprzęt wojskowy, a stacja kolejowa i port znalazły się pod kontrolą Rosji - poinformował w środę portal Ukraińska Prawda, powołując się na relację dziennikarki Eryki Awdijewej przebywającej w mieście.

Przy pomocy tureckiego drona Bajraktar TB-2 w obwodzie sumskim na północnym-wschodzie Ukrainy we wtorek zniszczono 180 jednostek sprzętu wojskiego rosyjskiej armii - poinformował w środę szef Obwodowej Administracji Państwowej regionu Dmytro Żywycki.

Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy podało, że Rosjanie podkładają miny pod porzucany przez siebie w obwodzie sumskim na wschodzie Ukrainy sprzęt wojskowy

Sześć dni temu Władimir Putin chciał wstrząsnąć fundamentem wolnego świata, ale mocno się przeliczył - powiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden podczas swego pierwszego orędzia o stanie państwa. Zapowiedział, że Rosja zapłaci za agresję ogromną cenę.

Trzy przybywające z różnych kierunków kolumny rosyjskiego wojska wkroczyły do Trościańca i zajęły to leżące w obwodzie sumskim miasto - napisał na Telegramie szef Obwodowej Administracji Państwowej obwodu Dmytro Żywycki.

O dalsze zaostrzenie sankcji nałożonych na prezydenta Rosji Władimira Putina i jego otoczenie zaapelował we wtorek w wywiadzie dla "Handelsblatt" minister finansów Niemiec Christian Lindner. Wezwał Niemców zasiadających w radach rosyjskich spółek do rezygnacji.

Siły ukraińskie odparły atak na szpital wojskowy w Charkowie – poinformowała w środę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), dodając, że nie potwierdziły się doniesienia o wysadzeniu rosyjskiego desantu.

128 rannych jest w szpitalach Mariupola w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy – poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na komunikat zamieszczony w nocy na Telegramie przez mera miasta Wadyma Bojczenkę.

Minister zdrowia Wiktor Laszko poinformował na Facebooku, że siły rosyjskie zabiły anestezjolożkę, która wiozła do szpitala rannego siostrzeńca w wiosce Kuchary w obwodzie kijowskim.