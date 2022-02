Reklama

"Plan rosyjskiej inwazji został oparty na zasadach, którymi kierowali się ich nazistowscy poprzednicy. (...) Centralnym punktem planu inwazji (prezydenta Rosji Władimira) Putina było zdobycie ukraińskiej stolicy Kijowa i utworzenie marionetkowego rządu kontrolowanego przez Federację Rosyjską" - napisał Daniłow w poniedziałek na Facebooku.

"Stawiamy opór na wszystkich frontach. Ale ciężkie walki trwają dalej" - dodał ukraiński polityk.

Daniłow wezwał Ukraińców do uświadomienia sobie, że oprócz działań wojennych, trwa także wojna informacyjna prowadzona przez wroga. Jak wyjaśnił, walka ta ma przede wszystkim na celu ukrycie przed obywatelami Rosji rzeczywistych strat personelu wojskowego w wojnie z Ukrainą.

Sekretarz RBNiO poprosił także Ukraińców o informowanie krewnych i znajomych mieszkających na terytorium Rosji o aktualnej sytuacji związanej z inwazją wojsk rosyjskich i o wielkości strat poniesionych przez wojska rosyjskie. Zalecił, by robić to za pośrednictwem sieci społecznościowych, a do przesyłanych tekstów załączać nagrania.

"Naszym celem jest walka z wrogiem na jego terytorium, aby rozbudzić protesty wewnątrz Federacji Rosyjskiej, które będą nawoływać do natychmiastowego zakończenia wojny. To walka z wrogiem na jego terytorium poprzez wszelkie możliwe narzędzia wpływu, przez komunikację z przyjaciółmi i krewnym mieszkającymi w Rosji" - napisał Daniłow.

"Można uznać, że ukraińska mobilizacja narodowa, ukraiński opór wobec agresji, rosną każdego dnia i z każdym dniem jesteśmy bliżej do ostatecznego zwycięstwa" - podsumował sekretarz RBNiO. (PAP)